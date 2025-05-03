"У меня сын горит там". Полиция показала первые минуты после удара РФ по Запорожью

В ночь с 1 на 2 мая российская армия атаковала ударными дронами Запорожье, в результате чего пострадали десятки людей. Одними из первых на место обстрела прибыли правоохранители, на чьи бодикамеры попали жуткие кадры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого в Telegram.

На видео с бодикамер полицейских, которое он опубликовал в своем Telegram-канале, можно увидеть, какими жуткими были первые минуты после атаки российских дронов. В частности, слышно, как одна из жительниц, кричит спасателям, что ее сын горит.

"Массированная атака вражеских дронов превратила вечерние улицы в зоны трагедии. Мы вместе с профильными службами сразу прибыли на места попаданий: оказывали домедицинскую помощь раненым, деблокировали людей из горящих квартир, помогали с эвакуацией", - рассказал Билошицкий.

Обстрел Запорожья в ночь на 2 мая

Российские войска массированно атаковали дронами Запорожье в ночь на 2 мая. В городе было зафиксировано не менее 10 ударов. Дроны повредили многоэтажки, учебное заведение и объект инфраструктуры. В результате ударов пострадало более 30 человек.

По информации Запорожской ОВА, по состоянию на 3 мая еще шестеро пострадавших жителей Запорожья находятся в больницах. У большинства пострадавших - минно-взрывные травмы, переломы и ожоги.

Также в ночь на 2 мая под российскими ударами оказался локомотиворемонтный завод в Запорожье. Пожар, который вспыхнул от ударов, спасатели тушили до утра. Дежурный персонал предприятия находился в укрытии, поэтому обошлось без раненых или погибших.

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