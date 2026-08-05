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Експослу в США Стефанішиній вручили нову підозру та обирають запобіжний захід

14:29 05.08.2026 Ср
2 хв
Захист Стефанішиної попросив зробити засідання ВАКС закритим
aimg Валерій Ульяненко aimg Юлія Акимова
Експослу в США Стефанішиній вручили нову підозру та обирають запобіжний захід Фото: Ольга Стефанішина (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Колишня віцепремʼєрка з євроінтеграції та експосол в США Ольга Стефанішина отримала нову підозру від НАБУ і САП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформовані джерела.

Зараз Вищий антикорупційний суд обирає їй запобіжний захід.

Зазначається, що захист Стефанішиної на початку засідання попросив зробити його закритим.

Кримінальне провадження проти Стефанішиної

Нагадаємо, у липні 2025 року САП відкрила кримінальне провадження щодо можливих неправомірних дій Стефанішиної за фактами, викладеними у розслідуванні "Української правди". За даними РБК-Україна, жодній особі про підозру не повідомляли.

Водночас народний депутат Олексій Гончаренко тоді заявляв, що провадження стосується можливого зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Зазначимо, низка ЗМІ повідомляла, що Стефанішина користується квартирою, яка належить її матері, однак це житло не було зазначене в її декларації.

Крім того, розслідування "Української правди" стверджувало, що люди з близького оточення посадовиці через АРМА отримали в управління чотири великі об'єкти нерухомості, серед яких Будинок профспілок на Майдані Незалежності.

"Справа Лукаш"

Зазначимо, ім'я Ольги Стефанішиної неодноразово згадувалося у журналістських розслідуваннях. Зокрема, у 2019 році їй повідомили про підозру у так званій "справі Лукаш", яка стосувалася її роботи в Міністерстві юстиції за часів керівництва Олени Лукаш.

За версією слідства, йшлося про можливу розтрату державних коштів під час проведення тендеру на дослідження українського законодавства. Судовий процес з цієї справи ще триває.

РБК-Україна також писало, що 3 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України у США.

Вона повідомила, що сама ухвалила рішення про відставку, зазначивши, що основні завдання, з якими прибула до Вашингтона, вже виконані.

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