Експослу в США Стефанішиній вручили нову підозру та обирають запобіжний захід

Колишня віцепремʼєрка з євроінтеграції та експосол в США Ольга Стефанішина отримала нову підозру від НАБУ і САП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформовані джерела.

Зараз Вищий антикорупційний суд обирає їй запобіжний захід.

Зазначається, що захист Стефанішиної на початку засідання попросив зробити його закритим.

Кримінальне провадження проти Стефанішиної

Нагадаємо, у липні 2025 року САП відкрила кримінальне провадження щодо можливих неправомірних дій Стефанішиної за фактами, викладеними у розслідуванні "Української правди". За даними РБК-Україна, жодній особі про підозру не повідомляли.

Водночас народний депутат Олексій Гончаренко тоді заявляв, що провадження стосується можливого зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Зазначимо, низка ЗМІ повідомляла, що Стефанішина користується квартирою, яка належить її матері, однак це житло не було зазначене в її декларації.

Крім того, розслідування "Української правди" стверджувало, що люди з близького оточення посадовиці через АРМА отримали в управління чотири великі об'єкти нерухомості, серед яких Будинок профспілок на Майдані Незалежності.

"Справа Лукаш"

Зазначимо, ім'я Ольги Стефанішиної неодноразово згадувалося у журналістських розслідуваннях. Зокрема, у 2019 році їй повідомили про підозру у так званій "справі Лукаш", яка стосувалася її роботи в Міністерстві юстиції за часів керівництва Олени Лукаш.

За версією слідства, йшлося про можливу розтрату державних коштів під час проведення тендеру на дослідження українського законодавства. Судовий процес з цієї справи ще триває.