"У них на мапах все навпаки". Зеленський пояснив, як Росія "плутає" дедлайни на Донбасі
Реальність на фронті відрізняється від доповідей росіян про ситуацію на Донбасі, і це непогано для України.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 19 вересня, передає кореспондент РБК-Україна.
"Вчора, під час доповіді про нашу операцію (ред. Добропільський напрямок), я бачив в електронному вигляді розташування наших сил та засобів і бачив "руські" мапи. Так от їхні доповіді відрізняються дуже сильно від реальності. Там, де ми відновили положення, у "рускіх" на картах все навпаки", - зазначив президент.
Він підкреслив, що це показує, що доповідь середньої ланки нагору у "рускіх" не відповідає реальній ситуації на фронті.
"В інформаційному полі постійно тривала ця провокація про те, де вони на Донбасі, що за 30 днів вони начебто захоплять вже остаточно Покровськ і точно захоплять до листопада схід. Але це відрізняється від реальності, і слава Богу", - підсумував Зеленський.
Фантазії Кремля про взяття Донбасу
Нагадаємо, президент України також повідомив, що росіяни хотіли оточити Сили оборони на Добропільському та Покровському напрямках, але завдяки контрнаступальним діям саме українські війська оточують ворога.
Нещодавно Зеленський наголосив, що усі заяви Москви про швидке захоплення сходу - це вигадки. Росіяни програють наступи й компенсують це потоком дезінформації.
Раніше російський диктатор Володимир Путін у розмові зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом пообіцяв "взяти Донбас" до кінця року. Зеленський відповів, що насправді на це підуть роки та мільйонні жертви.