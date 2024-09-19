UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Конгресі заявили, що ЗСУ залучають військові інновації швидше від США

Фото: голова Комісії зі стратегії національної оборони США Джейн Гарман (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Україна впроваджує військові технології та інноваційні концепції з такою швидкістю, з якою навіть уряд США не може зрівнятися. Це відбувається попри значні загрози зі сторони Російської Федерації.

Про це заявила голова Комісії зі стратегії національної оборони США Джейн Гарман під час слухань у Конгресі США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

За її словами, Сполученим Штатам необхідно збільшити інвестиції у свою національну безпеку, та змінити пріоритети у розподілі коштів для підвищення ефективності.

"Потрібно стимулювати зміни. Україна і Росія впроваджують інновації на полі бою, і це займає тижні, а не роки. Я була в Києві минулого тижня, до цього була у квітні та переконалася в цьому на власні очі. Якщо Департамент оборони не зможе рухатися з такою ж швидкістю і масштабами, він програє", - сказала Гарман.

Водночас вона вважає, що США можуть повчитись в України тому, як швидко впроваджувати військові інновації. Гарман заявила, що досвід України може навчити партнерів створення недорогих безпілотних систем.

"Ми не можемо продовжити фінансувати речі, які продемонстрували, що вони не мають такої цінності як нове програмне забезпечення. Просто треба запитати, чого Україна нас може навчити. Україна нас може цьому навчити, зокрема, тому що можна побудувати дрон за 350 доларів. Мій коментар про це - в Пентагоні чашку кави не можна купити за 350 доларів і йдеться про наше майбутнє"", - підкреслила вона.

Варто зауважити, що за словами президента Володимира Зеленського, протягом липня Україна використала більше дронів ніж Російська Федерація. Він також розповів, що Україна планує збільшити виробництво далекобійних дронів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПентагонКонгресс СШАВійна в Україні