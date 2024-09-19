В Конгрессе заявили, что ВСУ внедряют военные инновации быстрее США

По ее словам, Соединенным Штатам необходимо увеличить инвестиции в свою национальную безопасность и изменить приоритеты в распределении средств для повышения эффективности.

"Нужно стимулировать изменения. Украина и Россия внедряют инновации на поле боя, и это занимает недели, а не годы. Я была в Киеве на прошлой неделе, до этого была в апреле и убедилась в этом своими глазами. Если Департамент обороны не сможет двигаться с такой же скоростью и масштабами, он проигрывает", – сказала Гарман.

В то же время она считает, что США могут поучиться у Украины тому, как быстро внедрять военные инновации. Гарман заявила, что опыт Украины может научить партнеров по созданию недорогих беспилотных систем.

"Мы не можем продолжить финансировать вещи, которые продемонстрировали, что у них нет такой ценности как новое программное обеспечение. Просто надо спросить, чему Украина нас может научить. Украина нас может этому научить, в частности, потому что можно построить дрон за 350 долларов. Мой комментарий об этом - в Пентагоне чашку кофе нельзя купить за 350 долларов и речь идет о нашем будущем", - подчеркнула она.