У Київ знову не пускають вантажівки: в чому причина

"Тимчасове обмеження дорожнього руху поширюються на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тони й навантаженням на вісь понад 7 тонн та стосуються як в'їзду в Київ, так і пересування містом", - зазначають поліцейські.

При цьому час дії обмеження може змінюватись відповідно до температурного режиму.

Додамо, що головна мета цих заходів - збереження дорожнього покриття, яке руйнується у наслідок інтенсивного руху великовагового транспорту у спеку.

Спека у Києві

Зазначимо, що цей тиждень у столиці був спекотним. При цьому тепла погода не покине столицю й наступного тижня.

Так, на вихідних синоптики прогнозують температуру повітря вдень на рівні 30 - 32 градусів. Але в неділю можливі дощі з грозами.

Додамо, що 14 серпня у столиці також вводили тимчасове обмеження на рух вантажівок через спеку.

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