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До Києва не пускають вантажівки: з чим це пов'язано

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Київ, Понеділок 14 серпня 2023 15:34
До Києва не пускають вантажівки: з чим це пов'язано Ілюстративне фото: до Києва не пускають вантажівки (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Києві ввели тимчасове обмеження на рух великовагового транспорту через спекотну погоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Патрульної поліції.

Обмеження дорожнього руху поширюються на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тони й навантаженням на вісь понад 7 тонн. Це стосується як в'їзду в столицю, так і пересування містом.

У поліції зазначають, що час дії обмеження може змінюватись відповідно до температурного режиму.

Додамо, що головна мета цих заходів - збереження дорожнього покриття, яке руйнується внаслідок інтенсивного руху великовагового транспорту у спекотну погоду.

Спека у Києві

За прогнозами синоптиків, цей тиждень у столиці буде спекотним. Температура коливатиметься у межах від 27 до 33 градусів. При цьому опади не очікуються.

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