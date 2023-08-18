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В Киев снова не пускают грузовики: в чем причина

Иллюстративное фото: в Киев снова не пускают грузовики (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Киеве ввели тепловой режим, который заключается в ограничении на движение тяжеловесного транспорта из-за жаркой погоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

"Временное ограничение дорожного движения распространяется на тяжеловесный транспорт общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн и касается как въезда в Киев, так и передвижения по городу", - отмечают полицейские.

При этом время действия ограничения может изменяться в соответствии с температурным режимом.

Добавим, что главная цель этих мер - сохранение дорожного покрытия, которое разрушается вследствие интенсивного движения тяжеловесного транспорта в жару.

Жара в Киеве

Отметим, что эта неделя в столице была жаркой. При этом теплая погода не покинет столицу и на следующей неделе.

Так, на выходных синоптики прогнозируют температуру воздуха днем на уровне 30 - 32 градусов. Но в воскресенье возможны дожди с грозами.

Добавим, что 14 августа в столице также вводили временные ограничения на движение грузовиков из-за жары.

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Киевполиция