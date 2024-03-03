"У Харкові масово продають квартири через загрозу оточення": росіяни вигадали черговий фейк

За інформацією російських ЗМІ, у Харкові нібито активно продають квартири через наступ з боку РФ. У пошуковику Google запит "продам квартиру" перебуває на першій позиції. Новину поширюють проросійські ресурси, додаючи заголовки про "другий Маріуполь".

Фото: Росія запустила фейк про оточення Харкова (Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки)

Однак насправді Харків не перебуває ні в оточенні, ні у напівоточенні армії РФ, тому фейкові заяви окупанта про "місто у кільці" не відповідають дійсності, йдеться у спростуванні.

"Харків – навіть не у топ-3 у видачі результатів Google на запит "продам квартиру в". Поширюючи такі фейки, пропаганда Кремля намагається посіяти паніку та залякати цивільних українців", - додали у SPRAVDI.