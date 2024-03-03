"В Харькове массово продают квартиры из-за угрозы окружения": россияне придумали очередной фейк

Российские ресурсы распространяют информацию, что российская армия будет брать Харьков в "кольцо", поэтому украинцы "срочно" продают свои квартиры.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
По информации российских СМИ, в Харькове якобы активно продают квартиры из-за наступления со стороны РФ. В поисковике Google запрос "продам квартиру" находится на первой позиции. Новость распространяют пророссийские ресурсы, добавляя заголовки о "втором Мариуполе".
Однако на самом деле Харьков не находится ни в окружении, ни в полуокружении армии РФ, поэтому фейковые заявления оккупанта о "городе в кольце" не соответствуют действительности, говорится в опровержении.
"Харьков - даже не в топ-3 в выдаче результатов Google по запросу "продам квартиру в". Распространяя такие фейки, пропаганда Кремля пытается посеять панику и запугать гражданских украинцев", - добавили в SPRAVDI.
Напомним, ранее российские медиа распространяли очередные фейки о якобы "анонсировании" Главным управлением разведки Министерства обороны Украины отстранения Владимира Зеленского от власти .
Они "обнародовали" представителями ГУР "точную дату свержения власти президента Зеленского". Однако в действительности в военной разведке ничего подобного не заявляли.
"Распространенное сообщение является продуктом больного воображения российской пропаганды и систематической кампании Кремля по дискредитации президента Зеленского", - отметили SPRAVDI.
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