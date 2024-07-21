У грецького прикордонника вистрелили з боку Туреччини
Грецький прикордонник зазнав вогнепального поранення на кордоні з Туреччиною. Наразі його стан стабільний.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AMNA.
За даними поліції, постріл стався вдень 20 липня, коли прикордонник патрулював віддалений район поблизу міста Суфлі, щоб запобігти незаконному проникненню мігрантів з Туреччини, в нього влучила куля, що була випущена з боку Туреччини.
Куля влучила чоловікові в низ живота. У регіональному відділі охорони здоров’я Македонії та Фракії розповіли, що післяопераційний стан 56-річного постраждалого - стабільний.
Влада проводить розслідування інциденту. Про те, хто міг стріляти в прикордонника, наразі не повідомляється.
Греція не звинувачувала Туреччину в пострілі, натомість Туреччина взагалі не коментувала цю подію.
Нагадаємо, що у 2022 році між Грецією та Туреччиною відбулось загострення відносин.
Турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган під час свого виступу в місті Самсун розповів, що Туреччина виробляє власні балістичні ракети.
"Звичайно, це виробництво лякає греків. Коли ви кажете "Тайфун", греки лякаються і кажуть: "Вона вдарить по Афінах". Ну, звичайно, вдарить... Якщо ви не заспокоїтеся, якщо ви спробуєте купити щось (для озброєння) звідси і звідти, від Америки до островів", - заявив він.
Натомість у Греції заявили, що вважають загрози вдарити ракетами по Афінах на кшталт "північнокорейським настроям".
Однак через деякий час в Брюсселі пройшли таємні переговори між Грецією та Туреччиною за посередництва Німеччини, після чого ситуація стабілізувалась.
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