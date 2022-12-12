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У Греції порівняли Туреччину з КНДР після погроз Ердогана

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Брюссель, Понеділок 12 грудня 2022 21:02
У Греції порівняли Туреччину з КНДР після погроз Ердогана Фото: Нікос Дендіас, голова МЗС Греції (facebook.com/dendiasnikos)
Автор: Іван Носальський

У Греції вважають, що загрози президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана вдарити ракетами по Афінах є "північнокорейськими настроями".

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press, про це заявив глава МЗС Греції Нікос Дендіас.

За його словами, такі заяви з боку Туреччини є неприйнятними і заслуговують на загальне засудження. Він також наголосив, що загрози походять від країни-члена НАТО.

"Північнокорейські настрої не можуть і не повинні проникати до Північноатлантичного альянсу", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше Ердоган під час свого виступу в місті Самсун розповів, що Туреччина виробляє власні балістичні ракети.

"Звичайно, це виробництво лякає греків. Коли ви кажете "Тайфун", греки лякаються і кажуть: "Вона вдарить по Афінах". Ну, звичайно, вдарить... Якщо ви не заспокоїтеся, якщо ви спробуєте купити щось (для озброєння) ) звідси і звідти, від Америки до островів", - заявив він.

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