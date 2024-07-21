ua en ru
Вс, 21 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В греческого пограничника выстрелили со стороны Турции

Греция, Воскресенье 21 июля 2024 20:14
UA EN RU
В греческого пограничника выстрелили со стороны Турции Фото: У греческого пограничника выстрелили со стороны Турции (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Греческий пограничник получил огнестрельное ранение на границе с Турцией. Сейчас его состояние стабильное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AMNA.

По данным полиции, выстрел произошел днем 20 июля, когда пограничник патрулировал отдаленный район вблизи города Суфли, чтобы предотвратить незаконное проникновение мигрантов из Турции, в него попала пуля, выпущенная со стороны Турции.

Пуля попала мужчине в низ живота. В региональном отделе здравоохранения Македонии и Фракии рассказали, что послеоперационное состояние 56-летнего пострадавшего - стабильное.

Власти проводят расследование инцидента. О том, кто мог стрелять в пограничника, пока не сообщается.

Греция не обвиняла Турцию в выстреле, зато Турция вообще не комментировала это событие.

Напомним, что в 2022 году между Грецией и Турцией произошло обострение отношений.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления в городе Самсун рассказал, что Турция производит собственные баллистические ракеты.

"Конечно, это производство пугает греков. Когда вы говорите "Тайфун", греки пугаются и говорят: "Она ударит по Афинам". Ну, конечно, ударит... Если вы не успокоитесь, если вы попытаетесь купить что-нибудь (для вооружения) отсюда и оттуда, от Америки до островов", - заявил он.

В Греции заявили, что считают угрозы ударить ракетами по Афинам вроде "северокорейских настроений".

Однако через некоторое время в Брюсселе прошли тайные переговоры между Грецией и Турцией при посредничестве Германии, после чего ситуация стабилизировалась.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция Греция
NEWS
Повлияет ли на ситуацию со светом отмена перехода на летнее время: объяснение Минэнерго
Повлияет ли на ситуацию со светом отмена перехода на летнее время: объяснение Минэнерго
DAILY
Спасительные гигабайты. Будет ли в Украине связь и интернет во время долгих отключений света
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Спасительные гигабайты. Будет ли в Украине связь и интернет во время долгих отключений света