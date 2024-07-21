В греческого пограничника выстрелили со стороны Турции
Греческий пограничник получил огнестрельное ранение на границе с Турцией. Сейчас его состояние стабильное.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AMNA.
По данным полиции, выстрел произошел днем 20 июля, когда пограничник патрулировал отдаленный район вблизи города Суфли, чтобы предотвратить незаконное проникновение мигрантов из Турции, в него попала пуля, выпущенная со стороны Турции.
Пуля попала мужчине в низ живота. В региональном отделе здравоохранения Македонии и Фракии рассказали, что послеоперационное состояние 56-летнего пострадавшего - стабильное.
Власти проводят расследование инцидента. О том, кто мог стрелять в пограничника, пока не сообщается.
Греция не обвиняла Турцию в выстреле, зато Турция вообще не комментировала это событие.
Напомним, что в 2022 году между Грецией и Турцией произошло обострение отношений.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления в городе Самсун рассказал, что Турция производит собственные баллистические ракеты.
"Конечно, это производство пугает греков. Когда вы говорите "Тайфун", греки пугаются и говорят: "Она ударит по Афинам". Ну, конечно, ударит... Если вы не успокоитесь, если вы попытаетесь купить что-нибудь (для вооружения) отсюда и оттуда, от Америки до островов", - заявил он.
В Греции заявили, что считают угрозы ударить ракетами по Афинам вроде "северокорейских настроений".
Однако через некоторое время в Брюсселе прошли тайные переговоры между Грецией и Турцией при посредничестве Германии, после чего ситуация стабилизировалась.
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