У Гельсінкі над президентським палацом помітили невідомий дрон

У понеділок у Гельсінкі помітили дрон, що пролітав поблизу президентського палацу - в зоні з обмеженим повітряним рухом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

Як пише видання, очевидець побачив дрон над президентським палацом і сусідніми будівлями у Гельсінкі. Про це він повідомив в екстрені служби. За його словами, він також бачив двох чоловіків, які запускали безпілотники неподалік. Однак ті сказали, що є туристами з Гонконгу.

Поліція Гельсінкі повідомила, що знає про інцидент із дроном, однак вирішила закрити справу, оскільки "підтверджено, що дрон більше не перебуває в зоні обмеженого доступу".

Інспектор Маркус Коскінен із поліцейського управління зазначив, що правоохоронці щотижня отримують повідомлення про польоти дронів, які зазвичай запускають туристи.

У Фінляндії діє кілька зон із обмеженим використанням повітряного простору - зокрема, адміністративні квартали в центрі Гельсінкі та офіційні резиденції президента і прем’єр-міністра.

Останнім часом у різних країнах Європи почастішали повідомлення про невідомі безпілотники.

Дрони у країнах ЄС

У північних країнах НАТО останнім часом фіксують зростання кількості польотів невідомих безпілотників над військовими та стратегічними об’єктами. 27 вересня дрони помітили поблизу авіабази Ерланд у Норвегії, де розташовані винищувачі F-35 і нещодавно проходили навчання НАТО.

Вже наступного дня, 28 вересня, пасажирський літак, який мав вилетіти з Осло до Бардуфосса, був змушений повернутися через появу безпілотника у повітряному просторі.

Схожі інциденти сталися 22 вересня - тоді невідомі дрони спостерігали над територіями Норвегії та Данії, через що тимчасово зупинили роботу аеропортів у Копенгагені та Осло.