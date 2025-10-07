В Хельсинки над президентским дворцом заметили неизвестный дрон

В понедельник в Хельсинки заметили дрон, пролетавший вблизи президентского дворца - в зоне с ограниченным воздушным движением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

Как пишет издание, очевидец увидел дрон над президентским дворцом и соседними зданиями в Хельсинки. Об этом он сообщил в экстренные службы. По его словам, он также видел двух мужчин, которые запускали беспилотники неподалеку. Однако те сказали, что являются туристами из Гонконга.

Полиция Хельсинки сообщила, что знает об инциденте с дроном, однако решила закрыть дело, поскольку "подтверждено, что дрон больше не находится в зоне ограниченного доступа".

Инспектор Маркус Коскинен из полицейского управления отметил, что правоохранители еженедельно получают сообщения о полетах дронов, которые обычно запускают туристы.

В Финляндии действует несколько зон с ограниченным использованием воздушного пространства - в частности, административные кварталы в центре Хельсинки и официальные резиденции президента и премьер-министра.

В последнее время в разных странах Европы участились сообщения о неизвестных беспилотниках.

Дроны в странах ЕС

В северных странах НАТО в последнее время фиксируют рост количества полетов неизвестных беспилотников над военными и стратегическими объектами. 27 сентября дроны заметили вблизи авиабазы Эрланд в Норвегии, где расположены истребители F-35 и недавно проходили учения НАТО.

Уже на следующий день, 28 сентября, пассажирский самолет, который должен был вылететь из Осло в Бардуфосс, был вынужден вернуться из-за появления беспилотника в воздушном пространстве.

Похожие инциденты произошли 22 сентября - тогда неизвестные дроны наблюдали над территориями Норвегии и Дании, из-за чего временно остановили работу аэропортов в Копенгагене и Осло.