"У них є HIMARS, а у нас нічого такого немає": окупант про проблеми в армії РФ, - ГУР

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

"У нас командир полку відправив 120 хлопців у село типу на розвідку. Ми з дрона глянули, наче нікого нема. А потім зайшли хлопці - 120 людей і поклали", - поскаржився окупант на втрати.

Росіянин зазначив, що наче має відбуватись наступ, проте ЗСУ завдають влучних ударів по позиціях окупантів. Також військовий розповів, що йому відомо про плани ракетної атаки на 24 лютого, про можливі атаки на Київ, але потім він зрозумів, що нічого з цього вже не буде.

"Поряд з нами стояв Т-90 замаскований. Підлетів дрон, три дрони, скинули на нього гранату на танк. Тоді башта у нього і відлетіла, метрів на 20. Кажуть у Т-90 броня така, що не пробивається. Ага, на шматки розлетілося", - додав окупант.

Також військовий додав, що їм передають стару техніку, а ЗСУ мають новітні системи HIMARS, які працює в рази ефективніше.