ua ru
Пт, 24 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"У них есть HIMARS, а у нас ничего такого нет": оккупант о проблемах в армии РФ, - ГУР

Новина українською →
Пятница 24 февраля 2023 19:00
"У них есть HIMARS, а у нас ничего такого нет": оккупант о проблемах в армии РФ, - ГУР Фото: оккупант пожаловался на проблемы в армии России (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Военнослужащий РФ рассказал о потерях в подразделении, отсутствии необходимой техники и удачном действии Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

"У нас командир полка отправил 120 ребят в деревню типа на разведку. Мы из дрона взглянули, будто никого нет. А потом зашли ребята - 120 человек и положили", - пожаловался оккупант на потери.

Россиянин отметил, что будто должно происходить наступление, однако ВСУ наносят меткие удары по позициям оккупантов. Также военный рассказал, что ему известно о планах ракетной атаки на 24 февраля, возможных атаках на Киев, но потом он понял, что ничего из этого уже не будет.

"Рядом с нами стоял Т-90 замаскированный. Подлетел дрон, три дрона, сбросили на него гранату на танк. Тогда башня у него и улетела, метров на 20. Говорят в Т-90 броня не пробивающаяся. Ага, на куски разлетелось", - добавил оккупант.

Также военный добавил, что им передают старую технику, а в ВСУ имеют новейшие системы HIMARS, которые работает в разы эффективнее.

Напомним, что российский военнослужащий пожаловался в телефонном разговоре с супругой на отсутствие подкрепления и отказ командования вывести их из первой линии фронта.

Российский военнослужащий пожаловался в телефонном разговоре на то, что их забросили в зону боевых действий без подготовки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Война в Украине
NEWS
Готовы к любой угрозе. Украина уже год дает отпор России: что происходит сегодня
Готовы к любой угрозе. Украина уже год дает отпор России: что происходит сегодня
DAILY
Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны