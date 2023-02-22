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"Нас сюди закинули, як у пекло". Окупант скаржиться на відсутність підкріплення (перехоплення)

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Середа 22 лютого 2023 19:10
"Нас сюди закинули, як у пекло". Окупант скаржиться на відсутність підкріплення (перехоплення) Фото: окупант скаржиться на відсутність підкріплення (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російський військовослужбовець поскаржився у телефонній розмові з дружиною на відсутність підкріплення і відмову командування вивести їх із першої лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ГУР МО України.

За його словами, спецназ, який мав прийти підкріпленням, замінив солдатів із сусідньої лісосмуги й лишився в них на позиціях.

Також окупант розповів, що їх позицію постійно обстрілюють українські військові.

"Всю ніч бігали від цих, від коптерів, скидали на нас", - поскаржився він.

Російський загарбник також наголосив, що такого він не бачив навіть у Чечні.

"Нас сюди закинули, як у пекло. Такого навіть у Чечні не бачив", - сказав він, додавши, що командування вже безліч разів обіцяло вивести їх із першої лінії фронту.

Окупант та його дружина також збентежені тим, що Збройні сили України готують контрнаступ.

"Он сидять (українці, - ред.), за 40 метрів від нас. Генерал сказав, спецназ зробить свою справу - не знаю", - зазначив військовий РФ.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що екс-ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Безлер поскаржився співробітнику ФСБ на небоєздатність армії РФ та некомпетентність керівництва держави.

Також раніше ми писали, що російській військовослужбовець поскаржився у телефонній розмові зі знайомою, що ЗСУ влучно поцілили в місце базування його командування.

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