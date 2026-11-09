"У вас два дні чи буде пекло": Іран виставив США жорсткий ультиматум щодо завершення війни

Глава МЗС Ірану Аббас Арагчі на тлі програшу республіканців на довиборах до Конгресу закликав США припинити військові дії на всіх фронтах. На ухвалення рішення Тегеран дає всього два дні, або в іншому випадку може бути жорстка війна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост іранського міністра закордонних справ Ірану у соцмережі Х.

"Наша пропозиція, яка діятиме протягом двох днів, залишається в силі: виконайте вимоги, включаючи припинення війни на всіх фронтах, і ви побачите результати. Або виберіть війну і побачите, як наші пильні та загартовані в боях воїни обрушать на вас пекло", - написав Аббас Арагчі.

Також він додав, що на довиборах до Конгресу американці зробили свій вибір, і тепер "настав час Білому дому зробити свій".