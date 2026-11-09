ua en ru
Пн, 09 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Вибори в США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

"У вас два дні чи буде пекло": Іран виставив США жорсткий ультиматум щодо завершення війни

05:45 09.11.2026 Пн
1 хв
aimg Едуард Ткач
"У вас два дні чи буде пекло": Іран виставив США жорсткий ультиматум щодо завершення війни Фото: Аббас Арагчі (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Глава МЗС Ірану Аббас Арагчі на тлі програшу республіканців на довиборах до Конгресу закликав США припинити військові дії на всіх фронтах. На ухвалення рішення Тегеран дає всього два дні, або в іншому випадку може бути жорстка війна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост іранського міністра закордонних справ Ірану у соцмережі Х.

"Наша пропозиція, яка діятиме протягом двох днів, залишається в силі: виконайте вимоги, включаючи припинення війни на всіх фронтах, і ви побачите результати. Або виберіть війну і побачите, як наші пильні та загартовані в боях воїни обрушать на вас пекло", - написав Аббас Арагчі.

Також він додав, що на довиборах до Конгресу американці зробили свій вибір, і тепер "настав час Білому дому зробити свій".

Загроза нового витка війни на Близькому Сході

Нагадаємо, вчора президент США Дональд Трамп заявив, що американські війська відновлять удари по Ірану, якщо в переговорах щодо ядерної угоди та відкриття Ормузької протоки не буде прогресу. За його словами, все залежить від того, чи погодиться Тегеран підписати угоду.

Також ми писали, що за даними Axios, адміністрація Трампа розглядає три варіанти дій щодо Ірану.

Перша ідея передбачає відновлення ударів, друга - продовження економічного задушення іранського режиму, і третя - укладання угоди зі значними поступками іранцям.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран Близький Схід
Новини
Трамп анонсував можливу зустріч із Путіним та Сі Цзіньпіном та тему переговорів
Трамп анонсував можливу зустріч із Путіним та Сі Цзіньпіном та тему переговорів
Аналітика
Укриття чи закриття: що бізнес думає про безпекові ідеї Кабміну та що з ними не так
Марія Волощукредактор РБК-Україна Укриття чи закриття: що бізнес думає про безпекові ідеї Кабміну та що з ними не так