"У вас два дня или будет ад": Иран выставил США жесткий ультиматум по окончанию войны

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи на фоне проигрыша республиканцев на довыборах в Конгресс призвал США прекратить военные действия на всех фронтах. На принятие решения Тегеран дает всего два дня, либо в ином случае может быть жесткая война.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост иранского министра иностранных дел Ирана в соцсети Х.

"Наше предложение, которое будет действовать в течение двух дней, остается в силе: выполните требования, включая прекращение войны на всех фронтах, и вы увидите результаты. Или выберите войну и увидите, как наши бдительные и закаленные в боях воины обрушат на вас ад", - написал Аббас Арагчи.

Также он добавил, что на довыборах в Конгресс американцы сделали свой выбор, и теперь "пришло время Белому дому сделать свой".