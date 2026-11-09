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"У вас два дня или будет ад": Иран выставил США жесткий ультиматум по окончанию войны

05:45 09.11.2026 Пн
1 мин
aimg Эдуард Ткач
"У вас два дня или будет ад": Иран выставил США жесткий ультиматум по окончанию войны Фото: Аббас Арагчи (Getty Images)
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Глава МИД Ирана Аббас Арагчи на фоне проигрыша республиканцев на довыборах в Конгресс призвал США прекратить военные действия на всех фронтах. На принятие решения Тегеран дает всего два дня, либо в ином случае может быть жесткая война.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост иранского министра иностранных дел Ирана в соцсети Х.

"Наше предложение, которое будет действовать в течение двух дней, остается в силе: выполните требования, включая прекращение войны на всех фронтах, и вы увидите результаты. Или выберите войну и увидите, как наши бдительные и закаленные в боях воины обрушат на вас ад", - написал Аббас Арагчи.

Также он добавил, что на довыборах в Конгресс американцы сделали свой выбор, и теперь "пришло время Белому дому сделать свой".

Угроза нового витка войны на Ближнем Востоке

Напомним, вчера президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска возобновят удары по Ирану, если в переговорах по ядерной сделке и открытию Ормузского пролива не будет прогресса. По его словам, все зависит от того, согласится ли Тегеран подписать соглашение.

Также мы писали, что по данным Axios, администрация Трампа рассматривает три варианта действий в отношении Ирана.

Первая идея предполагает возобновление ударов, вторая - продолжение экономического удушения иранского режима, и третья - заключение сделки со значительными уступками иранцам.

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