"Готові до бою": Трамп висунув Ірану жорстку вимогу

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові відновлять удари по Ірану, якщо в переговорах щодо ядерної угоди та відкриття Ормузької протоки не буде прогресу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За словами очільника Білого дому, його рішення залежить від того, чи підпише Тегеран "дуже серйозну угоду".

Трамп вважає, що наразі в іранського режиму немає іншого виходу, окрім як погодитися на його вимоги.

"Вони - неспроможна держава. Щойно з'явилися дані, ви бачили це цього року: інфляція (в Ірані - ред.) становить 301%. Вкрай малоймовірно, що в цьому (у відновленні ударів - ред.) виникне потреба. Я зробив би це, якби виникла така необхідність, але ми завдали їм дуже серйозної шкоди. Я завдав їм такого сильного удару. Ви навіть не уявляєте, наскільки сильного", - стверджує Трамп.

Як стверджує президент США, американські військові в регіоні перебувають у бойовій готовності та можуть розпочати операцію за його наказом.

"Ми готові до цього. У мене тут три авіаносці. Ще один щойно прибув. У нас їх три. Вони повністю готові до бою", - заявив глава Білого дому.

Ба більше, Трамп запевнив, що США вже визначили потенційні цілі для нових атак на іранській території. Йдеться, зокрема, про об'єкти енергетики та транспортну інфраструктуру.

"У нас на прицілі 38 мостів, які ми можемо знищити буквально за одну годину. Усі вони будуть знищені", - пригрозив Трамп.

Попри це, президент США висловив небажання завдавати масштабних руйнувань інфраструктурі Ірану, оскільки її відновлення може тривати багато років.

"Я не хочу цього робити, адже на її відновлення знадобиться, по суті, 10 років... Мені не подобається руйнувати мости. А міст - це найскладніша споруда для будівництва. На це йдуть роки, а я хороший будівельник", - запевнив Трамп.