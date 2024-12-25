У ДТЕК опублікували графіки відключень світла у Києві та низці регіонів

У компанії зазначили, що за вказівкою "Укренерго", завтра світло вимикатимуть з 08:00 до 21:00. При цьому в період з 08:00 до 17:00 - вимикатимуть в однієї з половиною черги. А з 17:00 до 21:00 в однієї черги.

Як вимикатимуть світло у Києві

Графіки у Києві діятимуть завтра так:

підгрупа 1.1 відключення - з 10:00 до 13:30;

підгрупа 1.2 відключення - без відключень;

підгрупа 2.1 відключення з 10:00 до 13:30;

підгрупа 2.2 відключення з 10:00 до 13:30;

підгрупа 3.1 відключення - без відключень;

підгрупа 3.2 відключення - з 13:30 до 17:00;

підгрупа 4.1 відключення - з 13:30 до 17:00;

підгрупа 4.2 відключення - з 13:30 до 17:00;

підгрупа 5.1 відключення - з 08:00 до 10:00;

підгрупа 5.2 відключення - з 08:00 до 10:00;

підгрупа 6.1 відключення - з 08:00 до 10:00 та з 17:00 до 20:30;

підгрупа 6.2 відключення - з 17:00 до 20:30.

Графіки відключення в інших регіонах

Масований обстріл України 25 грудня

Сьогодні вночі та зранку росіяни здійснили масований обстріл ракетами та балістичними снарядами. Ціллю нових атак знову стала енергетична інфраструктура України.

Як розповів президент Володимир Зеленський, під час атаки було випущено понад 70 ракет і більше ніж 100 дронів.