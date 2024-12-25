У ДТЕК опублікували графіки відключень світла у Києві та низці регіонів

В Україні знову запроваджуються нові графіки відключення світла. У Києві завтра максимальний час без світла становитиме три з половиною години.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
У компанії зазначили, що за вказівкою "Укренерго", завтра світло вимикатимуть з 08:00 до 21:00. При цьому в період з 08:00 до 17:00 - вимикатимуть в однієї з половиною черги. А з 17:00 до 21:00 в однієї черги.
Графіки у Києві діятимуть завтра так:
Сьогодні вночі та зранку росіяни здійснили масований обстріл ракетами та балістичними снарядами. Ціллю нових атак знову стала енергетична інфраструктура України.
Як розповів президент Володимир Зеленський, під час атаки було випущено понад 70 ракет і більше ніж 100 дронів.
Через масований обстріл "Укренерго" ввело в Україні графіки відключення світла.
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