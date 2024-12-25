В ДТЭК опубликовали графики отключений света в Киеве и ряде регионов

В Украине снова вводятся новые графики отключения света. В Киеве завтра максимальное время без света составит три с половиной часа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
В компании отметили, что по указанию "Укрэнерго", завтра свет будут выключать с 08:00 до 21:00. При этом в период с 08:00 до 17:00 - будут выключать в одной с половиной очереди. А с 17:00 до 21:00 в одну очередь.
Графики в Киеве будут действовать завтра так:
Сегодня ночью и утром россияне осуществили массированный обстрел ракетами и баллистическими снарядами. Целью новых атак снова стала энергетическая инфраструктура Украины.
Как рассказал президент Владимир Зеленский, во время атаки было выпущено более 70 ракет и более 100 дронов.
Из-за массированного обстрела "Укрэнерго" ввело в Украине графики отключения света.
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