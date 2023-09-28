У "Дії" з'явилася важлива послуга для отримання виплат за пошкоджене майно

"Українці, які подавали заяву про знищене майно, отримають житловий сертифікат у "Дії". З нього дізнаєтеся суму компенсації та зможете почати пошуки майбутнього помешкання. А вже з листопада - використати сертифікат на покупку житла", - написав він.

Зазначимо, що для того, аби отримати компенсацію за зруйноване майно, потрібна лише "Дія". За кілька кліків кожен може подати заяву та відкрити картку "єВідновлення" в одному з банків-партнерів. Після цього дані автоматично підтягнуться з реєстрів.

Федоров зазначив, що послугою вже скористалися 3 685 українців.

"єВідновлення"

Програму "єВідновлення" запустили в Україні 10 травня. В її рамках мешканці можуть отримувати кошти за пошкоджене та зруйноване житло внаслідок агресії РФ.

При цьому нещодавно Кабмін додав у програму "єВідновлення" 12 нових категорій бізнесу, на які поширюється її дія.

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