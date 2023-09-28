В "Дії" появилась важная услуга для получения выплат за поврежденное имущество

"Украинцы, которые подавали заявление об уничтоженном имуществе, получат жилищный сертификат в "Дії". Из него узнаете сумму компенсации и сможете начать поиски будущего дома. А уже с ноября - использовать сертификат на покупку жилья", - написал он.

Отметим, что для того, чтобы получить компенсацию за разрушенное имущество, нужно только "Дія". За несколько кликов каждый может подать заявление и открыть карточку "єВідновлення" в одном из банков-партнеров. После этого данные автоматически подтянутся из реестров.

Федоров отметил, что услугой уже воспользовались 3685 украинцев.

"єВідновлення"

Программу "єВідновлення" запустили в Украине 10 мая. В ее рамках жители могут получать средства за поврежденное и разрушенное жилье в результате агрессии РФ.

При этом недавно Кабмин добавил в программу "єВідновлення" 12 новых категорий бизнеса, на которые распространяется ее действие.

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