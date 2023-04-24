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"У бункерах ніколи не сидів". Пєсков нафантазував про активність Путіна

Новость на русском →
Москва, Понеділок 24 квітня 2023 18:30
"У бункерах ніколи не сидів". Пєсков нафантазував про активність Путіна Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін нібито був і залишається активним, і він "ніколи не ховався в бункері".

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА-Новости", про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Твердження про двійників Путіна - брехня, президент був і залишається активним, ні в яких бункерах ніколи не сидів", - заявив Пєсков.

При цьому він почав розхвалювати здоров'я диктатора, наголосивши, що його можна побажати самому собі.

Нагадаємо, раніше Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зазначав, що Путін боїться опинитися в зоні бойових дій, маршрути його візитів проходять далеко від лінії фронту.

Також ми писали, що, за інформацією Центру, Путін скасовує свої закордонні візити через страх бути заарештованим за ордером Міжнародного кримінального суду.

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