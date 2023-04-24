"У бункерах ніколи не сидів". Пєсков нафантазував про активність Путіна

Російський диктатор Володимир Путін нібито був і залишається активним, і він "ніколи не ховався в бункері".

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА-Новости", про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Твердження про двійників Путіна - брехня, президент був і залишається активним, ні в яких бункерах ніколи не сидів", - заявив Пєсков. При цьому він почав розхвалювати здоров'я диктатора, наголосивши, що його можна побажати самому собі.