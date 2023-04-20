ua ru
Чт, 20 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Путін через побоювання арешту скасовує свої закордонні візити, - Spravdi

Новость на русском →
Росія, Четвер 20 квітня 2023 17:40
Путін через побоювання арешту скасовує свої закордонні візити, - Spravdi Фото: Володимир Путін, російський диктатор (kremlin.ru)
Автор: Наталія Кава

Російський диктатор Володимир Путін відміняє свої закордонні візити через побоювання бути арештованим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (Spravdi).

Останнім часом Путін мав відвідати декілька країн - Південно-Африканську Республіку та Туреччину. Однак його візити було скасовано.

При цьому влада ПАР раніше заявляла, що визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду та розуміє, що зобов'язана заарештувати президента РФ. А ось в Туреччині Римський статут не ухвалювали.

"Раніше в МЗС РФ у один голос запевняли, що "рішення МКС нікчемне й аж ніяк не вплине на роботу Путіна, оскільки цей суд не є повноцінним органом". Запевнили, що навіть не реагуватимуть на ордер юридично", - сказано в повідомленні.

Однак 18 квітня російська Дума ухвалила закон, згідно з яким у Росії саджатимуть на 5 років за допомогу МКС у затриманні Путіна. Окрім цього даним законом Путіну надали "додаткові повноваження" щодо захисту від МКС.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Також ордер був виданий на ім'я уповноваженого за президента Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової. При цьому ордер на їх арешт діятиме до кінця їх життя, поки вони не постануть перед судом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Війна Росії проти України
NEWS
Майже 700 окупантів та 10 БПЛА: Генштаб оновив втрати Росії в Україні
Майже 700 окупантів та 10 БПЛА: Генштаб оновив втрати Росії в Україні
DAILY
Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни