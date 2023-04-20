Путін через побоювання арешту скасовує свої закордонні візити, - Spravdi

Російський диктатор Володимир Путін відміняє свої закордонні візити через побоювання бути арештованим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки ( Spravdi ).

Останнім часом Путін мав відвідати декілька країн - Південно-Африканську Республіку та Туреччину. Однак його візити було скасовано.

При цьому влада ПАР раніше заявляла, що визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду та розуміє, що зобов'язана заарештувати президента РФ. А ось в Туреччині Римський статут не ухвалювали.

"Раніше в МЗС РФ у один голос запевняли, що "рішення МКС нікчемне й аж ніяк не вплине на роботу Путіна, оскільки цей суд не є повноцінним органом". Запевнили, що навіть не реагуватимуть на ордер юридично", - сказано в повідомленні.

Однак 18 квітня російська Дума ухвалила закон, згідно з яким у Росії саджатимуть на 5 років за допомогу МКС у затриманні Путіна. Окрім цього даним законом Путіну надали "додаткові повноваження" щодо захисту від МКС.