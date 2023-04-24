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"В бункерах никогда не сидел". Песков нафантазировал об активности Путина

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Москва, Понедельник 24 апреля 2023 18:30
"В бункерах никогда не сидел". Песков нафантазировал об активности Путина Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин якобы был и остается активным и он "никогда не прятался в бункере".

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости", об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Утверждения про двойников Путина - вранье, президент был и остается активен, ни в каких бункерах никогда не сидел", - заявил Песков.

При этом он начал расхваливать здоровье диктатора, отметив, что его можно пожелать самому себе.

Напомним, ранее Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности отмечал, что Путин боится оказаться в зоне боевых действий, маршруты его визитов проходят далеко от линии фронта.

Также мы писали, что, по информации Центра, Путин отменяет свои заграничные визиты из-за страха быть арестованным по ордеру Международного уголовного суда.

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