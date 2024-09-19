У Британії вперше представили готовий зразок танка Challenger 3

Презентація танку відбулась на виставці Defence Vehicle Dynamics (DVD) 2024 у Міллбруку. Ці версія Challenger вважається однією з найсучасніших у своєму класі. Цікаво і те, що це перший публічний показ Challenger 3, при цьому його вже називають найсмертоноснішим танком.

Challenger 3 виготовляється на заводі RBSL у місті Телфорд, Велика Британія. Його створено із застосуванням передових технологій у тісній співпраці з британськими військовими, що забезпечує високу бойову ефективність, захист і комфорт екіпажу.

Як зазначили виробники, всього буде модернізовано 148 танків Challenger 3, два з них уже виготовлено. А найближчим часом планується поставити ще шість. Наразі військові проводять випробування для перевірки характеристик.

Що відомо про Challenger 3

Танк Challenger 3 має значну кількість технічних удосконалень у порівнянні зі своїм попередником Challenger 2. Основне оновлення - це заміна зброї: Challenger 3 має 120-мм гладкоствольну гармату L55A1. Вона перевершує за вогневою міццю попередню нарізну гармату L30A1, а також більш сумісна із натовськими боєприпасами. Нова гармата дозволяє застосовувати сучасні снаряди з кінетичною енергією і програмовані боєприпаси. Все це разом значно підвищує смертоносність танка.

Змін зазнав і захист танку: Challenger 2 мав броню Chobham, а ось його наступника оснащено модульною бронею нового покоління, яку розробили у Оборонній науково-технічній лабораторії. Така броня має сучасні матеріали та модульні компоненти. Вони своєю чергою дозволяють пришвидшити ремонт та забезпечують підвищений захист.

Challenger 3 має повністю цифрову архітектуру та мережеву систему. Це дозволяє обмінюватися даними в режимі реального часу та інтегруватися з іншими засобами ведення бою. Танк має передові системи спостереження, 360-градусний огляд та тепловізор. Це робить його ефективнішим у виявленні, ідентифікації та ураженні цілей.

Розробники встановили на Challenger 3 потужніший двигун і модернізовану підвіску. Це забезпечує йому кращу мобільність і прискорення, що критично важливо для динаміки сучасного поля бою.