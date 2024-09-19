В Британии впервые представили готовый образец танка Challenger 3

Британская армия презентовала новый основной боевой танк Challenger 3. Пока изготовлены две такие машины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Army Recognition.
Презентация танка прошла на выставке Defence Vehicle Dynamics (DVD) 2024 в Миллбруке. Эта версия Challenger считается одной из самых современных в своем классе. Это первый публичный показ Challenger 3, при этом его уже называют самым смертоносным танком.
Challenger 3 производится на заводе RBSL в городе Телфорд, Великобритания. Он создан с применением передовых технологий в тесном сотрудничестве с британскими военными, что обеспечивает высокую боевую эффективность, защиту и комфорт экипажа.
Как отметили производители, всего будет модернизировано 148 танков Challenger 3, два из них уже изготовлены. А в ближайшее время планируется поставить еще шесть. В настоящее время военные проводят испытания по проверке характеристик.
Танк Challenger 3 имеет значительное количество технических усовершенствований по сравнению со своим предшественником Challenger 2. Основное обновление – это замена оружия: Challenger 3 имеет 120-мм гладкоствольную пушку L55A1. Она превосходит по огневой мощи предыдущую нарезную пушку L30A1, а также более совместимую с натовскими боеприпасами. Новая пушка позволяет применять современные снаряды с кинетической энергией и программируемые боеприпасы. Всё это вместе значительно повышает смертоносность танка.
Изменение претерпело и защиту танка: Challenger 2 имел броню Chobham, а вот его преемник оснащен модульной броней нового поколения, которую разработали в Оборонной научно-технической лаборатории. Такая броня располагает современными материалами и модульными компонентами. Они в свою очередь позволяют ускорить ремонт и обеспечивают повышенную защиту.
Challenger 3 имеет полностью цифровую архитектуру и сетевую систему. Это позволяет обмениваться данными в режиме реального времени и интегрироваться с другими средствами боя. Танк имеет передовые системы наблюдения, 360-градусный обзор и тепловизор. Это делает его более эффективным в выявлении, идентификации и поражении целей.
Разработчики установили на Challenger 3 более мощный двигатель и модернизированную подвеску. Это обеспечивает ему лучшую мобильность и ускорение, что важно для динамики современного поля боя.
Ранее в Британии представили и показали новый Challenger 3 – он первый полностью британский танк за последние 22 года.
Минобороны Британии сообщает, что Challenger 3 разработан по стандартам НАТО, оснащен улучшенными датчиками, передовой броней и системой активной защиты. С 2024 г. планируется поставить на вооружение 140 таких танков. Машина способна развивать скорость до 60 км/ч и использует 120 мм боеприпасы.
Затем Министерство обороны Британиипоказало видео испытаний нового танка.
Напомним, Великобритания уже передала Украине 14 танков Challenger 2, успешно используемых на фронте.
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