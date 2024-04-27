У Британії показали випробування нового танка Challenger 3 (відео)

Новий британський танк Challenger 3 пройшов випробування. Цей танк стане "найбільш смертоносною" бойовою машиною в історії британської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Британії у Twitter.

Новітні танки виробляються на заводі компанії Rheinmetall BAE у британському місті Телфорд.

Бойові стрільби відбулися на півночі Німеччини після візиту прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака до Берліна.

У ході кваліфікаційних стрільб перший танк Challenger 3 стріляв по цілях із різних відстаней для забезпечення точності.

Challenger 3 completed test firings this week



https://t.co/RNcUbQfOln pic.twitter.com/tgUnHDqzPd — Ministry of Defence (@DefenceHQ) April 27, 2024

Як зазначають у Британії завдяки підвищеній живучості та нищівній вогневій потужності Challenger 3 може похвалитися "вражаючим набором найсучасніших технологій", що робить його "найбільш смертоносним і живучим" танком, який коли-небудь використовувався британською армією.

Що ще відом про Challenger 3

Нагадаємо, раніше у Британії представили та показали новий Challenger 3. Це перший повністю британський танк за останні 22 роки.

Міноборони Британії зазначає, що новітня бойова машина розроблена за всіма стандартами НАТО. Він має покращені датчики, передова броня та система активного захисту. Очікується, що Challenger 3 буде на озброєнні британської армії з 2024 року. Планується виготовити 140 таких танків.