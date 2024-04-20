В Британії показали "найбільш смертоносний в історії" танк

У Британії спустили з конвеєра останній прототип новітнього танка Challenger 3. Він стане найпотужнішою бойовою машиною в історії британської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Британії Гранта Шаппса та британську армію .

"Це перший повністю британський танк за 22 роки - Challenger 3. Зараз у Телфорді проводяться передові модернізації, щоб зробити цей танк найбільш смертоносним в історії британської армії, даючи нашим солдатам вогневу міць, необхідну для захисту Британії", - написав британський міністр на сторінці у Twitter.

This is the first fully British built tank in 22 years - the Challenger 3



Cutting-edge upgrades are now underway in Telford to make this the most lethal tank in @BritishArmy history - giving our soldiers the firepower they need to defend Britain. pic.twitter.com/S7pyffG8zx — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) April 18, 2024

Водночас в британській армії розповіли, що це останній з восьми прототипів Challenger 3. Перший прототип вже демонструє свої можливості на випробуваннях, але випробування повинні будуть пройти всі прототипи. І лише після цього Британія виготовить ще 140 танків Challenger 3 для власної армії.

В британській армії впевнені, що Challenger 3 стане "верховним хижаком" сучасної війни, оскільки він буде домінувати на полі бою завдяки "неперевершеній передовій вогневій потужності, захисту та мобільності".

Танк Challenger 3 може розвивати швидкість до 60 км/год і озброєний 120-мм гладкоствольною гарматою з вищою початковою швидкістю снаряда та більшою пробивною здатністю, ніж його попередник C hallenger 2.