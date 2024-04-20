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В Британії показали "найбільш смертоносний в історії" танк

Британія, Субота 20 квітня 2024 17:09
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В Британії показали "найбільш смертоносний в історії" танк Фото: британці показали свій новітній танк Challenger 3 (twitter.com/BritishArmy)
Автор: Дмитро Левицький

У Британії спустили з конвеєра останній прототип новітнього танка Challenger 3. Він стане найпотужнішою бойовою машиною в історії британської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Британії Гранта Шаппса та британську армію.

"Це перший повністю британський танк за 22 роки - Challenger 3. Зараз у Телфорді проводяться передові модернізації, щоб зробити цей танк найбільш смертоносним в історії британської армії, даючи нашим солдатам вогневу міць, необхідну для захисту Британії", - написав британський міністр на сторінці у Twitter.

Водночас в британській армії розповіли, що це останній з восьми прототипів Challenger 3. Перший прототип вже демонструє свої можливості на випробуваннях, але випробування повинні будуть пройти всі прототипи. І лише після цього Британія виготовить ще 140 танків Challenger 3 для власної армії.

В британській армії впевнені, що Challenger 3 стане "верховним хижаком" сучасної війни, оскільки він буде домінувати на полі бою завдяки "неперевершеній передовій вогневій потужності, захисту та мобільності".

Танк Challenger 3 може розвивати швидкість до 60 км/год і озброєний 120-мм гладкоствольною гарматою з вищою початковою швидкістю снаряда та більшою пробивною здатністю, ніж його попередник Challenger 2.

"Його нова модульна броня та система активного захисту, яка може виявляти та знищувати ракетні атаки за секунди, зроблять його одним із найкраще захищених танків у Європі", - додали в британській армії.

Британські танки в Україні

Нагадаємо, на озброєнні України перебуває попередник Challenger 3 - танк Challenger 2. Відомо, що українська армія отримала 14 одиниць.

Британські танки вже показали себе на полі бою. Зокрема, їх використовують українські десантники.

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Великобританія Танк Challenger
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