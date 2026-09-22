Тютюнову фабрику JTI у Кременчуці двічі атакували у вересні: підприємство закрите

Водночас у компанії з міркувань безпеки утрималися від уточнення, чи зафіксовано влучання саме під час атаки вніч на 22 вересня, про яку заявили сьогодні в російському Міноборони.

В JTI Україна наголосили, що внаслідок атак ніхто зі співробітників не постраждав, оскільки роботу підприємства призупинили ще до ударів, і наразі воно залишається закритим.

Крім того, у компанії спростували закиди Міноборони РФ щодо нібито виробництва озброєння на об'єкті:

"Кременчуцька фабрика виробляє виключно тютюнову продукцію. JTI виробляє та реалізує тютюнову продукцію і ніколи не була залучена до військового виробництва", - прокоментували в компанії JTI Україна.

Довідка. JTI Україна - один із найбільших виробників тютюнових виробів в Україні. Компанія працює на українському ринку з 1999 року та входить до складу міжнародної групи Japan Tobacco International (JTI).

Серед основних брендів - Winston, Camel, Glamour, Sobranie та LD. У 2024 році компанія також запустила в Україні екосистему Ploom для тютюнових виробів для електричного нагрівання.

Операційно JTI Україна представлена двома компаніями: АТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна", до структури якого входять центральний офіс і регіональні представництва, та ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна", якому належить фабрика в Кременчуці.