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Тютюнову фабрику JTI у Кременчуці двічі атакували у вересні: підприємство закрите

17:53 22.09.2026 Вт
2 хв
aimg Марія Кучерявець
Фото: Фабрику JTI у Кременчуці двічі атакували у вересні (etual.com.ua)

Фабрика тютюнової компанії JTI у Кременчуці Полтавської області протягом вересня 2026 року двічі зазнавала ворожих ударів. Наразі підприємство не працює.

Про це повідомили в JTI Україна у відповідь на запит РБК-Україна.

Водночас у компанії з міркувань безпеки утрималися від уточнення, чи зафіксовано влучання саме під час атаки вніч на 22 вересня, про яку заявили сьогодні в російському Міноборони.

В JTI Україна наголосили, що внаслідок атак ніхто зі співробітників не постраждав, оскільки роботу підприємства призупинили ще до ударів, і наразі воно залишається закритим.

Крім того, у компанії спростували закиди Міноборони РФ щодо нібито виробництва озброєння на об'єкті:

"Кременчуцька фабрика виробляє виключно тютюнову продукцію. JTI виробляє та реалізує тютюнову продукцію і ніколи не була залучена до військового виробництва", - прокоментували в компанії JTI Україна.

Довідка. JTI Україна - один із найбільших виробників тютюнових виробів в Україні. Компанія працює на українському ринку з 1999 року та входить до складу міжнародної групи Japan Tobacco International (JTI).

Серед основних брендів - Winston, Camel, Glamour, Sobranie та LD. У 2024 році компанія також запустила в Україні екосистему Ploom для тютюнових виробів для електричного нагрівання.

Операційно JTI Україна представлена двома компаніями: АТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна", до структури якого входять центральний офіс і регіональні представництва, та ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна", якому належить фабрика в Кременчуці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські війська в ніч на 5 серпня, знищили склади, на яких зберігалася продукція компаній Japan Tobacco International (JTI).

Також РБК-Україна розповідало, що внаслідок російського удару 7 вересня по тютюновій фабриці British American Tobacco в Прилуках (Чернігівська область) підприємству довелося призупинити роботу.

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КременчукПолтавська областьБізнес