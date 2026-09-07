Приліт по тютюновій фабриці в Прилуках: що кажуть в компанії про наслідки

У компанії British American Tobacco (ВАТ) підтвердили ворожий удар по фабриці в Прилуках на Чернігівщині. Підприємство підраховує збитки.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомили у пресслужбі "ВАТ - Україна".

"Підтверджуємо, що підприємство зазнало пошкоджень. Наразі триває оцінка наслідків. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Додаткові деталі повідомимо після завершення перевірки інформації", - повідомили виданню у компанії.

Удар по тютюновій фабриці в Прилуках

Нагадаємо, що 7 вересня російські війська завдали удару безпілотниками по місту Прилуки Чернігівської області, поціливши у тютюнову фабрику British American Tobacco (BAT Україна).

Унаслідок атаки спалахнув сигаретний цех, вогонь ліквідовували пожежники. Попередньо, на момент вибухів усі працівники підприємства перебували в укритті, завдяки чому обійшлося без загиблих та важких травм.

Відомо про постраждалу місцеву мешканку, яка була на зупинці неподалік.

Прилуцька тютюнова фабрика є одним із найбільших платників податків у тютюновій галузі та загальнодержавному рейтингу України. На потужностях підприємства виготовляють цигарки таких марок, як Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Rothmans, Capri, "Прилуки", а також стіки для систем нагрівання тютюну glo.