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Приліт по тютюновій фабриці в Прилуках: що кажуть в компанії про наслідки

15:37 07.09.2026 Пн
1 хв
У BAT заявили, що підприємство зазнало пошкоджень
aimg Марія Кучерявець
Приліт по тютюновій фабриці в Прилуках: що кажуть в компанії про наслідки Фото: У BAT зробили заяву щодо удару по тютюновій фабриці в Прилуках (facebook.com/policepryluky) (facebook.com/policepryluky) (facebook.com/policepryluky)
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У компанії British American Tobacco (ВАТ) підтвердили ворожий удар по фабриці в Прилуках на Чернігівщині. Підприємство підраховує збитки.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомили у пресслужбі "ВАТ - Україна".

"Підтверджуємо, що підприємство зазнало пошкоджень. Наразі триває оцінка наслідків. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Додаткові деталі повідомимо після завершення перевірки інформації", - повідомили виданню у компанії.

Удар по тютюновій фабриці в Прилуках

Нагадаємо, що 7 вересня російські війська завдали удару безпілотниками по місту Прилуки Чернігівської області, поціливши у тютюнову фабрику British American Tobacco (BAT Україна).

Унаслідок атаки спалахнув сигаретний цех, вогонь ліквідовували пожежники. Попередньо, на момент вибухів усі працівники підприємства перебували в укритті, завдяки чому обійшлося без загиблих та важких травм.

Відомо про постраждалу місцеву мешканку, яка була на зупинці неподалік.

Прилуцька тютюнова фабрика є одним із найбільших платників податків у тютюновій галузі та загальнодержавному рейтингу України. На потужностях підприємства виготовляють цигарки таких марок, як Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Rothmans, Capri, "Прилуки", а також стіки для систем нагрівання тютюну glo.

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