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Табачную фабрику JTI в Кременчуге дважды атаковали в сентябре: предприятие закрыто

17:53 22.09.2026 Вт
2 мин
aimg Мария Кучерявец
Фото: Фабрику JTI в Кременчуге дважды атаковали в сентябре (etual.com.ua)

Фабрика табачной компании JTI в Кременчуге Полтавской области в течение сентября 2026 года дважды терпела вражеские удары. Пока предприятие не работает.

Об этом сообщили в JTI Украина в ответ на запрос РБК-Украина.

В то же время, в компании по соображениям безопасности воздержались от уточнения, зафиксировано ли попадание именно во время атаки в ночь на 22 сентября, о которой заявили сегодня в российском Минобороны.

В JTI Украина подчеркнули, что в результате атак никто из сотрудников не пострадал, поскольку работу предприятия приостановили еще до ударов, и оно остается закрытым.

Кроме того, в компании опровергли утверждения Минобороны РФ о якобы производстве вооружения на объекте:

"Кременчугская фабрика производит исключительно табачную продукцию. JTI производит и реализует табачную продукцию и никогда не была вовлечена в военное производство", - прокомментировали в компании JTI Украина.

Справка. JTI Украина - один из крупнейших производителей табачных изделий в Украине. Компания работает на украинском рынке с 1999 года и входит в состав международной группы Japan Tobacco International (JTI).

Среди основных брендов - Winston, Camel, Glamour, Sobranie и LD. В 2024 году компания запустила в Украине экосистему Ploom для табачных изделий для электрического нагрева.

Операционно JTI Украина представлена двумя компаниями: АО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина", в структуру которого входят центральный офис и региональные представительства, и ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина", которому принадлежит фабрика в Кременчуге.

Напомним, ранее мы писали, что российские войска в ночь на 5 августа уничтожили склады, на которых хранилась продукция компаний Japan Tobacco International (JTI).

Также РБК-Украина рассказывало, что в результате российского удара 7 сентября по табачной фабрике British American Tobacco в Прилуках (Черниговская область) предприятию пришлось приостановить работу.

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