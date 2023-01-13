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Тютюнова галузь у 2022 році сплатила до бюджету майже 80 млрд гривень податків

Фото: тютюнова галузь у 2022 році сплатила до бюджету майже 80 млрд гривень податків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Тютюнова галузь у 2022 році сплатила до державного бюджету майже 80 млрд гривень податків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фінансового комітету Верховної ради Данилу Гетманцева у Telegram.

Він також повідомив, що провів зустріч з представниками асоціації "Укртютюн", які висловили повну підтримку впровадженню електронної акцизної марки за концепцією поданого депутатами законопроекту, який незабаром буде розглянутий у першому читанні ВРУ.

"До другого читання компанії висловили слушні зауваження, що будуть вивчені та враховані при роботі над законопроектом", - наголосив Гетманцев.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Державна служба статистики України зафіксувала зростання цін на алкоголь та сигарети у 2022 році.

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