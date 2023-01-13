Тютюнова галузь у 2022 році сплатила до бюджету майже 80 млрд гривень податків

Тютюнова галузь у 2022 році сплатила до державного бюджету майже 80 млрд гривень податків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фінансового комітету Верховної ради Данилу Гетманцева у Telegram.
Він також повідомив, що провів зустріч з представниками асоціації "Укртютюн", які висловили повну підтримку впровадженню електронної акцизної марки за концепцією поданого депутатами законопроекту, який незабаром буде розглянутий у першому читанні ВРУ.
"До другого читання компанії висловили слушні зауваження, що будуть вивчені та враховані при роботі над законопроектом", - наголосив Гетманцев.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Державна служба статистики України зафіксувала зростання цін на алкоголь та сигарети у 2022 році.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.