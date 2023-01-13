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Табачная отрасль в 2022 году уплатила в бюджет почти 80 млрд гривен налогов

Фото: табачная отрасль в 2022 году уплатила в бюджет почти 80 млрд гривен налогов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Табачная отрасль в 2022 году уплатила в государственный бюджет почти 80 млрд гривен налогов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу финансового комитета Верховной рады Данилу Гетманцева в Telegram.

Он также сообщил, что провел встречу с представителями ассоциации "Укртютюн", выразившими полную поддержку внедрению электронной акцизной марки по концепции поданного депутатами законопроекта, который в скором времени будет рассмотрен в первом чтении ВРУ.

"Ко второму чтению компании высказали дельные замечания, которые будут изучены и учтены при работе над законопроектом", - подчеркнул Гетманцев.

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что Государственная служба статистики Украины зафиксировала рост цен на алкоголь и сигареты в 2022 году .

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