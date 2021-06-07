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В тюрьме в РФ ухудшается состояние политзаключенного крымского татарина Абдурахманова

Автор: Дмитрий Кузнецов

Состояние здоровья украинского политзаключенного крымского татарина Меджита Абдурахманова, который незаконно содержится в СИЗО №1 ГУФСИН РФ в Ростовской области, значительно ухудшилось. Ему не дают возможность пройти обследование и получить необходимое лечение.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, Меджит Абдурахманов жалуется на постоянную боль в спине, из-за которой он не может самостоятельно передвигаться. "В частности, для его личного присутствия на судебном заседании ему сделали местную анестезию. Только после этого со специальным приспособлением для передвижения он был доставлен в суд", - уточнила Денисова.

Она подчеркнула, что с сегодняшнего дня Абдурахманову не предоставляет возможность пройти обследование и получить необходимое лечение. "Обращения в медицинскую часть СИЗО игнорируются", - добавила омбудсмен

Денисова отметила, что такое отношение к гражданину Украины нарушает пункт 22 минимальных стандартных правил обращения с заключенными, утвержденных Экономическими и Социальными советами ООН, и "считается пыткой или бесчеловечным или таким, что унижает достоинство, обращение с ними".

Напомним, в декабре 2020 года так называемый "Верховный суд" в аннексированном Крыму продлил арест девяти крымскотатарским активистам до 14 января 2021 года. Это активисты второй симферопольской группы по "делу Хизб ут-Тахрир".

"Суд" в закрытом режиме продлил меру пресечения Сейрану Муртазы, Алиму Каримову, Рустему Шейхалиеву, Ерфану Османову, Осману Арифмеметову, Меджиту Абдурахманову, Иззету Абдулаеву, Владлену Абдулкадирову и Руслану Сулейманову.

Отметим, после аннексии в Крыму часто проходят обыски у журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского национального движения крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".

Соединенные Штаты выступили с осуждением политически мотивированного осуждения крымских татар в рамках дела "Хизб ут-Тахрир". США призвали Россию прекратить применять к украинцам свои несправедливые законы.

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