В тюрьме в РФ ухудшается состояние политзаключенного крымского татарина Абдурахманова

Состояние здоровья украинского политзаключенного крымского татарина Меджита Абдурахманова, который незаконно содержится в СИЗО №1 ГУФСИН РФ в Ростовской области, значительно ухудшилось. Ему не дают возможность пройти обследование и получить необходимое лечение.

По ее словам, Меджит Абдурахманов жалуется на постоянную боль в спине, из-за которой он не может самостоятельно передвигаться. "В частности, для его личного присутствия на судебном заседании ему сделали местную анестезию. Только после этого со специальным приспособлением для передвижения он был доставлен в суд", - уточнила Денисова.

Она подчеркнула, что с сегодняшнего дня Абдурахманову не предоставляет возможность пройти обследование и получить необходимое лечение. "Обращения в медицинскую часть СИЗО игнорируются", - добавила омбудсмен

Денисова отметила, что такое отношение к гражданину Украины нарушает пункт 22 минимальных стандартных правил обращения с заключенными, утвержденных Экономическими и Социальными советами ООН, и "считается пыткой или бесчеловечным или таким, что унижает достоинство, обращение с ними".