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"Суд" в Крыму продлил арест девяти фигурантам дела "Хизб ут-Тахрир"

Крым, Пятница 11 декабря 2020 07:48
"Суд" в Крыму продлил арест девяти фигурантам дела "Хизб ут-Тахрир"
Фото: "Суд" в Крыму (crimean-solidarity.org)
Автор: Даша Харченко

Так называемый "Верховный суд" в аннексированном Крыму продлил арест девяти крымскотатарским активистам до 14 января 2021 года. Это активисты второй симферопольской группы по "делу Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщила Крымская солидарность в Facebook.

Так, "суд" в закрытом режиме продлил меру пресечения Сейрану Муртазы, Алиму Каримову, Рустему Шейхалиеву, Ерфану Османову, Осману Арифмеметову, Меджиту Абдурахманову, Иззету Абдулаеву, Владлену Абдулкадирову и Руслану Сулейманову.

Адвокаты с этим решением не согласны и готовят апелляцию. Кроме того, по словам адвоката Эмине Авамилевой, ее подзащитный, гражданский журналист Рустем Шейхалиев, неоднократно обращался с жалобами на состояние здоровья. Однако все его обращения были проигнорированы.

"Если его не обследовали, не выявили каких-либо заболеваний, то как можно говорить, что их у него нет", - заявила она.

Напомним, в июле российские силовики пришли с обысками в дома крымских татар. В результате обысков было задержано шесть крымских татар.

Отметим, после аннексии в Крыму часто проходят обыски у журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского национального движения крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".

Соединенные Штаты выступили с осуждением политически мотивированного осуждения крымских татар в рамках дела "Хизб ут-Тахрир". США призвали Россию прекратить применять к украинцам свои несправедливые законы.

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