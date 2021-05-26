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В тюрьме в России ухудшается состояние здоровья украинского политзаключенного Марченко, - омбудсмен

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Среда 26 мая 2021 16:50
В тюрьме в России ухудшается состояние здоровья украинского политзаключенного Марченко, - омбудсмен Фото: заключенный украинец Александр Марченко (t.me/denisovaombudsman)
Автор: РБК-Украина

Состояние здоровья украинца Александра Марченко ухудшается. Он отбывает наказание в российской тюрьме по обвинению якобы в шпионаже.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

По ее данным, украинец нуждается в гормональной терапии, которая ему была назначена после удаления щитовидной железы.

"Несмотря на то, что родные и адвокаты передают необходимые медпрепараты, администрация исправительного учреждения Александру их не предоставляет", - сообщает омбудсмен.

Она отметила, что политзаключенному в течение месяца не проводят необходимый квалифицированный медосмотр.

"Непредоставление надлежащей медицинской помощи Александру уже привело к значительному ухудшению состояния здоровья. И ситуация может осложниться, ведь несмотря на его плохое самочувствие, он дважды помещался в штрафной изолятор - всего на срок 15 суток", - рассказала Денисова.

Омбудсмен назвала "пыткой" действия руководства исправительной колонии и обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием провести медобследование и предоставить Марченко необходимые препраты, а также проверить правомерность помещения его в ШИЗО.

Ранее "суд" в Крыму вынес приговор украинцу Ивану Яцкину, признав его виновным в госизмене. Ему назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Напомним, Денисова призвала немедленно оказать Яцкиву экстренную медицинскую помощь.

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