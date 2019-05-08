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В тюрьме Гватемалы произошла стрельба, есть жертвы

Новости » Происшествия    08.05.2019 - 03:35
В тюрьме Гватемалы произошла стрельба, есть жертвы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Погибли по меньшей мере семь человек

В результате стрельбы в тюрьме Гватемалы погибли семь человек и еще 17 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters

Отмечается, что силы безопасности уже вошли и восстановили контроль над центром.

"Что касается количества умерших заключенных, то есть семь подтвержденных. Это предварительное число", - сказал представитель тюремной системы Гватемалы  Карлос Моралес.

Также известно, что стрельба в одной части тюрьмы, по-видимому, была вызвана ссорой между заключенными.

Представитель Министерства внутренних дел сказал, что чиновники все еще собирают информацию об инциденте.

По официальным данным, в тюрьме Павона, расположенной примерно в 10 милях (16 км) от столицы Гватемалы, содержится более 4100 заключенных.

Ранее сообщалось, что в тюрьме Конде-сюр-Сарт на северо-западе Франции (департамент Орн) заключенный во время свидания с женой нанес несколько ударов керамическим ножом в лицо и живот двум тюремным надзирателям и забаррикадировался в комнате для свиданий.

РБК-Украина писало, что в пригороде Денвера в школе произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека. 

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