У в'язниці Гватемали сталася стрілянина, є жертви

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Загинули щонайменше семеро людей

В результаті стрілянини В тюрмі Гватемалі загинули семеро людей і ще 17 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що сили безпеки вже увійшли і відновили контроль над центром.

"Що стосується кількості померлих ув'язнених, то є сім підтверджених. Це попереднє число", - сказав представник тюремної системи Гватемали Карлос Моралес.

Також відомо, що стрілянина в одній частині тюрми, ймовірно, була викликана конфліктом між ув'язненими.

Представник Міністерства внутрішніх справ сказав, що чиновники все ще збирають інформацію про інцидент.

За офіційними даними, у в'язниці Павона, розташованої приблизно в 10 миль (16 км) від столиці Гватемали, міститься більше 4100 ув'язнених.

Раніше повідомлялося, що у в'язниці Конде-сюр-Сарт на північному заході Франції (департамент Орн) укладений під час побачення з дружиною завдав кілька ударів керамічним ножем в обличчя і живіт двом тюремним наглядачам і забарикадувався в кімнаті для побачень.

РБК-Україна писало, що в передмісті Денвера в школі сталася стрілянина, в результаті якої постраждали дві людини.