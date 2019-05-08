ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У в'язниці Гватемали сталася стрілянина, є жертви

Новини » Надзвичайні події    08.05.2019 - 03:35
У в'язниці Гватемали сталася стрілянина, є жертви
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Загинули щонайменше семеро людей

В результаті стрілянини В тюрмі Гватемалі загинули семеро людей і ще 17 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що сили безпеки вже увійшли і відновили контроль над центром.

"Що стосується кількості померлих ув'язнених, то є сім підтверджених. Це попереднє число", - сказав представник тюремної системи Гватемали Карлос Моралес.

Також відомо, що стрілянина в одній частині тюрми, ймовірно, була викликана конфліктом між ув'язненими.

Представник Міністерства внутрішніх справ сказав, що чиновники все ще збирають інформацію про інцидент.

За офіційними даними, у в'язниці Павона, розташованої приблизно в 10 миль (16 км) від столиці Гватемали, міститься більше 4100 ув'язнених.

Раніше повідомлялося, що у в'язниці Конде-сюр-Сарт на північному заході Франції (департамент Орн) укладений під час побачення з дружиною завдав кілька ударів керамічним ножем в обличчя і живіт двом тюремним наглядачам і забарикадувався в кімнаті для побачень.

РБК-Україна писало, що в передмісті Денвера в школі сталася стрілянина, в результаті якої постраждали дві людини.

У США в школі сталася стрілянина, є поранені Два журналісти Reuters звільнені з в'язниці в М'янмі
Новини України тюрьмаГватемалаСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся