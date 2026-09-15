Тюрма за продаж банківської картки: Рада прийняла за основу законопроєкт проти "дропів"

Йдеться про законопроєкт №16013, за який у першому читанні проголосували 299 народних депутатів.

Документ пропонує встановити кримінальне покарання за передачу та обіг так званих "дроп-рахунків". Аферисти та шахрайські кол-центри масово використовують їх у злочинних схемах для виведення та переказу вкрадених у громадян коштів.

Законопроєкт також спрямований на удосконалення кримінально-правових механізмів протидії фінансовому шахрайству та імплементацію норм Директиви (ЄС) 2019/713 у національне законодавство.

Порушникам готують такі покарання: