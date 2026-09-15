Тюрьма за продажу банковской карты: Рада приняла за основу законопроект против "дропов"

В Украине планируют ввести уголовную ответственность за передачу и продажу своих банковских карт и счетов третьим лицам. Верховная Рада поддержала за основу соответствующий законопроект.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Верховной Рады Украины.
Речь идет о законопроекте №16013, за который в первом чтении проголосовали 299 народных депутатов.
Документ предлагает установить уголовное наказание за передачу и обращение так называемых "дроп-счетов". Аферисты и мошеннические колл-центры массово используют их в преступных схемах для вывода и перевода украденных у граждан средств.
Законопроект также направлен на усовершенствование уголовно-правовых механизмов противодействия финансовому мошенничеству и имплементацию норм Директивы (ЕС) 2019/713 в национальное законодательство.
Нарушителям готовят следующие наказания:
Напомним, недавно президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за незаконные операции с платежными инструментами, индивидуальной учетной информацией, а также доступ к банковским и платежным счетам.
Ранее глава государства заявлял, что в Украине планируют усилить ответственность за организацию мошеннических колл-центров, а также преступные схемы с банковскими карточками и так называемыми "дропами".