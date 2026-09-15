Тюрьма за продажу банковской карты: Рада приняла за основу законопроект против "дропов"

Речь идет о законопроекте №16013, за который в первом чтении проголосовали 299 народных депутатов.

Документ предлагает установить уголовное наказание за передачу и обращение так называемых "дроп-счетов". Аферисты и мошеннические колл-центры массово используют их в преступных схемах для вывода и перевода украденных у граждан средств.

Законопроект также направлен на усовершенствование уголовно-правовых механизмов противодействия финансовому мошенничеству и имплементацию норм Директивы (ЕС) 2019/713 в национальное законодательство.

Нарушителям готовят следующие наказания: