Более тысячи людей вышли на акции против закона о ношении паранджи в Дании

Новости Происшествия 03.08.2018 - 06:06
Иллюстративное фото (Pixabay ArmyAmber)
Иллюстративное фото (Pixabay ArmyAmber)

Активисты обвинили правительство в ущемлении прав женщин

В Дании более тысячи жителей вышли на акции протеста из-за нового закона, запрещающего ходить в общественных местах в головных уборах, скрывающих лицо. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Сообщается, что речь идет о ношении паранджи. Авторы инициативы заявили, что таким образом хотят бороться с экстремизмом.

"Демонстранты обвиняют правительство в ущемлении прав женщин одеваться так, как им хочется. Парламент Дании принял решение в конце мая, вслед за Австрией, Францией и рядом других европейских стран. Документ вызвал раскол не только в обществе, но и в правительстве страны", - говорится в сообщении.

Согласно новому закону, полиция уполномочена проинструктировать женщин о необходимости снять паранджу или приказать покинуть общественное место.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Дании запретило носить в общественных местах одежду, которая закрывает лицо, в частности никаб и паранджу.

Дания присоединилась к другим европейским странам, в которых действует запрет на ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо. Аналогичные законы уже действуют в Австрии, Франции и Бельгии.

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Теги:  протест,  Дания,  Закон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС