Более тысячи людей вышли на акции против закона о ношении паранджи в Дании

Активисты обвинили правительство в ущемлении прав женщин

В Дании более тысячи жителей вышли на акции протеста из-за нового закона, запрещающего ходить в общественных местах в головных уборах, скрывающих лицо. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Сообщается, что речь идет о ношении паранджи. Авторы инициативы заявили, что таким образом хотят бороться с экстремизмом.

"Демонстранты обвиняют правительство в ущемлении прав женщин одеваться так, как им хочется. Парламент Дании принял решение в конце мая, вслед за Австрией, Францией и рядом других европейских стран. Документ вызвал раскол не только в обществе, но и в правительстве страны", - говорится в сообщении.

Согласно новому закону, полиция уполномочена проинструктировать женщин о необходимости снять паранджу или приказать покинуть общественное место.

#Denmark joins the caravan of religious intolerance. Some committed citizens have understood the right wing's intrigue behind it... to polarize the society & thus gain more ground.

--> أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ #NiqabBan #Niqab #Islamophobia pic.twitter.com/0RNpFGwUCw — Qaasim Illi (@qaasimilli) August 2, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Дании запретило носить в общественных местах одежду, которая закрывает лицо, в частности никаб и паранджу.

Дания присоединилась к другим европейским странам, в которых действует запрет на ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо. Аналогичные законы уже действуют в Австрии, Франции и Бельгии.