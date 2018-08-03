Більше тисячі людей вийшли на акції проти закону про носіння паранджі в Данії

Новини Надзвичайні події 03.08.2018 - 06:06
Ілюстративне фото (Pixabay ArmyAmber)
Ілюстративне фото (Pixabay ArmyAmber)

Активісти звинуватили уряд в утиску прав жінок

В Данії більше тисячі мешканців вийшли на акції протесту через новий закон, що забороняє ходити в громадських місцях в головних уборах, що приховують обличчя. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Повідомляється, що мова йде про носіння паранджі. Автори ініціативи заявили, що таким чином хочуть боротися з екстремізмом.

"Демонстранти звинувачують уряд в утиску прав жінок одягатися так, як їм хочеться. Парламент Данії ухвалив рішення у кінці травня, слідом за Австрією, Францією і низкою інших європейських країн. Документ викликав розкол не тільки в суспільстві, але і в уряді країни", - йдеться в повідомленні.

Згідно з новим законом, поліція уповноважена проінструктувати жінок про необхідність зняти паранджу або наказати покинути громадське місце.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Данії заборонив носити в громадських місцях одяг, що закриває обличчя, зокрема нікаб і паранджу.

Данія приєдналася до інших європейських країн, в яких діє заборона на носіння в громадських місцях одягу, що закриває обличчя. Аналогічні закони вже діють в Австрії, Франції та Бельгії.

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Теги:  протест,  Дания,  Закон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС