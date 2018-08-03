Більше тисячі людей вийшли на акції проти закону про носіння паранджі в Данії

Активісти звинуватили уряд в утиску прав жінок

В Данії більше тисячі мешканців вийшли на акції протесту через новий закон, що забороняє ходити в громадських місцях в головних уборах, що приховують обличчя. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Повідомляється, що мова йде про носіння паранджі. Автори ініціативи заявили, що таким чином хочуть боротися з екстремізмом.

"Демонстранти звинувачують уряд в утиску прав жінок одягатися так, як їм хочеться. Парламент Данії ухвалив рішення у кінці травня, слідом за Австрією, Францією і низкою інших європейських країн. Документ викликав розкол не тільки в суспільстві, але і в уряді країни", - йдеться в повідомленні.

Згідно з новим законом, поліція уповноважена проінструктувати жінок про необхідність зняти паранджу або наказати покинути громадське місце.

#Denmark joins the caravan of religious intolerance. Some committed citizens have understood the right wing's intrigue behind it... to polarize the society & thus gain more ground.

--> أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ #NiqabBan #Niqab #Islamophobia pic.twitter.com/0RNpFGwUCw — Qaasim Illi (@qaasimilli) August 2, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Данії заборонив носити в громадських місцях одяг, що закриває обличчя, зокрема нікаб і паранджу.

Данія приєдналася до інших європейських країн, в яких діє заборона на носіння в громадських місцях одягу, що закриває обличчя. Аналогічні закони вже діють в Австрії, Франції та Бельгії.