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Правительство Дании запретило носить никаб и паранджу

НовостиПолитика    31.05.2018 - 13:22
Иллюстративное фото (Pixabay ArmyAmber)
Иллюстративное фото (Pixabay ArmyAmber)

Дания запретила носить в общественных местах одежду, которая закрывает лицо

Правительство Дании запретило носить в общественных местах одежду, которая закрывает лицо, в частности никаб и паранджу. Соответствующий запрет законодатели страны одобрили в четверг, сообщает Associated Press.

За соответствующий законопроект проголосовали 75 человек.

Сообщается, что Дания присоединилась к другим европейским странам, в которых действует запрет на ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо. Аналогичные законы уже действуют в Австрии, Франции и Бельгии.

В правительстве Дании утверждают, что этот шаг не направлен против каких-либо религий. Отметим, что под запрет не подпадают платки, тюрбаны и традиционная еврейская кипа - то есть одежда, которая не закрывает лицо. Тем не менее, закон направлен против одежды, которую носят консервативные мусульманки.

Нарушителей закона, который вступит в силу с 1 августа, будут наказывать штрафом в размере 1 тыс. крон (156 долларов, - ред.).

Напомним, в Закарпатской области участникам массовых мероприятий запретили носить маски и балаклавы. 

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Теги публикации: Дания  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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