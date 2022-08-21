"Тысячи ракет по городам и селам": в Минобороны призвали не поставлять России технологии для убийств
Мир должен прекратить поставлять России технологии, которые позже будут использованы для изготовления ракет. Таким образом удастся предотвратить новые смерти украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны Украины.
В ведомстве отметили, что 20 августа украинским гражданам приходилось трижды спускаться в укрытия через воздушные тивоги.
"Тысячи ракет по нашим городам и селам. Мир, спаси нас от этого смертоносного металла, который убивает наших детей и женщин! Прекратите поставлять Мордору технологии, которые они используют для убийства", - подчеркнули в Минобороны.
Today Ukrainians had to rush to shelters during 3 air alerts. Thousands of missiles have been targeting our cities and villages. World, save us from this deadly metal that kills our children and women! Stop supplying Mordor with the technology they use to murder. pic.twitter.com/8wRx7VvA2c— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 20, 2022
Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в июле заявил, что с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины Россия использовала до 60% всех своих ракет.
Однако, по его словам, советские запасы страны-оккупанта являются большими, в связи с чем подсчитать количество снарядов Достаточно сложно.
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