"Тысячи ракет по городам и селам": в Минобороны призвали не поставлять России технологии для убийств

Мир должен прекратить поставлять России технологии, которые позже будут использованы для изготовления ракет. Таким образом удастся предотвратить новые смерти украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны Украины.

"Тысячи ракет по нашим городам и селам. Мир, спаси нас от этого смертоносного металла, который убивает наших детей и женщин! Прекратите поставлять Мордору технологии, которые они используют для убийства", - подчеркнули в Минобороны.

В ведомстве отметили, что 20 августа украинским гражданам приходилось трижды спускаться в укрытия через воздушные тивоги.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в июле заявил, что с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины Россия использовала до 60% всех своих ракет.

Однако, по его словам, советские запасы страны-оккупанта являются большими, в связи с чем подсчитать количество снарядов Достаточно сложно.

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