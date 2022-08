"Тысячи ракет по городам и селам": в Минобороны призвали не поставлять России технологии для убийств

В ведомстве отметили, что 20 августа украинским гражданам приходилось трижды спускаться в укрытия через воздушные тивоги.

"Тысячи ракет по нашим городам и селам. Мир, спаси нас от этого смертоносного металла, который убивает наших детей и женщин! Прекратите поставлять Мордору технологии, которые они используют для убийства", - подчеркнули в Минобороны.

Today Ukrainians had to rush to shelters during 3 air alerts. Thousands of missiles have been targeting our cities and villages. World, save us from this deadly metal that kills our children and women! Stop supplying Mordor with the technology they use to murder. pic.twitter.com/8wRx7VvA2c