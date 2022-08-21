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"Тысячи ракет по городам и селам": в Минобороны призвали не поставлять России технологии для убийств

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Воскресенье 21 августа 2022 00:10
"Тысячи ракет по городам и селам": в Минобороны призвали не поставлять России технологии для убийств Фото: Мир должен перестать поставлять России технологии для изготовления ракет (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Мир должен прекратить поставлять России технологии, которые позже будут использованы для изготовления ракет. Таким образом удастся предотвратить новые смерти украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны Украины.

В ведомстве отметили, что 20 августа украинским гражданам приходилось трижды спускаться в укрытия через воздушные тивоги.

"Тысячи ракет по нашим городам и селам. Мир, спаси нас от этого смертоносного металла, который убивает наших детей и женщин! Прекратите поставлять Мордору технологии, которые они используют для убийства", - подчеркнули в Минобороны.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в июле заявил, что с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины Россия использовала до 60% всех своих ракет.

Однако, по его словам, советские запасы страны-оккупанта являются большими, в связи с чем подсчитать количество снарядов Достаточно сложно.

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