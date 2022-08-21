ua ru
Нд, 21 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Тисячі ракет по містах і селах": у Міноборони закликали не постачати Росії технології для вбивств

Новость на русском →
Неділя 21 серпня 2022 00:10
"Тисячі ракет по містах і селах": у Міноборони закликали не постачати Росії технології для вбивств Фото: Світ має перестати постачати Росії технології для виготовлення ракет (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Світ понинен припинити постачати Росії технології, які пізніше будуть використані для виготовлення ракет. Таким чином вдасться запобігти нових смертей українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства оборони України.

У відомстві зазначили, що 20 серпня українським громадянам доводилося тричі спускатися в укриття через повітряні тивоги.

"Тисячі ракет по наших містах і селах. Світе, врятуй нас від цього смертоносного металу, який вбиває наших дітей і жінок! Припиніть постачати Мордору технології, які вони використовують для вбивства", - наголосили у Міноборони.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький у липні заявив, що з початку повномасштабного вторгнення на територію України Росія використала до 60% усіх своїх ракет.

Проте, за його словами, радянські запаси країни-окупанта є великими, у зв'язку з чим підрахувати кількість снарядів достатньо складно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Війна Росії проти України
NEWS
У Харкові та області вводять затяжну комендантську годину: дата і час
У Харкові та області вводять затяжну комендантську годину: дата і час
DAILY
Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам