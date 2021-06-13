Тысячи протестующих собрались в Корнуолле на акции во время саммита G7

Тысячи людей собрались в субботу у международного пресс-центра саммита "Большой семерки" , который проходит в английской провинции Корнуолл. Они выступают против бездействия властей крупнейших экономик мира перед лицом климатических изменений и множества других мировых проблем.

Первый с начала пандемии коронавируса саммит G7, проходящий в очном формате, стал точкой притяжения для множества активистов. Впрочем, пока что никому не удалось приблизиться непосредственно к месту проведения саммита из-за строгих мер безопасности.

В курортный городок Карбис-Бэй сейчас нельзя добраться ни по морю (бухту огородили высокими металлическими заграждениями), ни по суше - въезд в город разрешен только местным жителям.

Протестующие решили провести митинг в соседнем с Карбис-Бай городе Фалмут, в котором размещается пресс-центр для журналистов со всего мира, освещающих саммит.

Сотни людей, скандируя лозунги и размахивая флагами, прошли по главной улице Фалмута во время мирной протестной акции, организованной группой экологических активистов Extinction Rebellion.

“Большая семерка” - это сплошной “зеленый пиар”. Мы утопаем в обещаниях", - скандировали протестующие, призывая мировых лидеров более активно реагировать на изменения климата. Термины "зеленый пиар" или "эковтирательство" обычно употребляются в отношении корпораций, которые намеренно вводят в заблуждение власти и общество относительно своего негативного воздействия на климат планеты.

Другие участники митинга выступали против нарушений прав человека в Мьянме и Кашмире, а также против войны в регионе Тыграй на севере Эфиопии.