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Тысячи протестующих собрались в Корнуолле на акции во время саммита G7

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Корнуолл, Воскресенье 13 июня 2021 01:04
Тысячи протестующих собрались в Корнуолле на акции во время саммита G7 Фото: Тысячи людей приняли участие в протестах в Корнуолле во время саммита G7 (Twitter/Joe Jackson)
Автор: Артур Родивилов

Тысячи людей собрались в субботу у международного пресс-центра саммита "Большой семерки", который проходит в английской провинции Корнуолл. Они выступают против бездействия властей крупнейших экономик мира перед лицом климатических изменений и множества других мировых проблем.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Первый с начала пандемии коронавируса саммит G7, проходящий в очном формате, стал точкой притяжения для множества активистов. Впрочем, пока что никому не удалось приблизиться непосредственно к месту проведения саммита из-за строгих мер безопасности.

В курортный городок Карбис-Бэй сейчас нельзя добраться ни по морю (бухту огородили высокими металлическими заграждениями), ни по суше - въезд в город разрешен только местным жителям.

Протестующие решили провести митинг в соседнем с Карбис-Бай городе Фалмут, в котором размещается пресс-центр для журналистов со всего мира, освещающих саммит.

Сотни людей, скандируя лозунги и размахивая флагами, прошли по главной улице Фалмута во время мирной протестной акции, организованной группой экологических активистов Extinction Rebellion.

“Большая семерка” - это сплошной “зеленый пиар”. Мы утопаем в обещаниях", - скандировали протестующие, призывая мировых лидеров более активно реагировать на изменения климата. Термины "зеленый пиар" или "эковтирательство" обычно употребляются в отношении корпораций, которые намеренно вводят в заблуждение власти и общество относительно своего негативного воздействия на климат планеты.

Другие участники митинга выступали против нарушений прав человека в Мьянме и Кашмире, а также против войны в регионе Тыграй на севере Эфиопии.

Напомним, ранее на полях саммита G7 прошла встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена. На ней обсудили ситуацию с "Северным потоком-2" и последствия его запуска для Украины.

До этого лидеры Европейского союза объявили Китай "системным соперником, партнером в глобальных вопросах, и конкурентом". Заявление было обнародовано накануне саммита "Большой семерки".

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